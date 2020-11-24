Двоюродный брат Нурмагомедова дебютирует в UFC на одном турнире с Макгрегором
- globallookpress.com
По словам казахстанского бойца Сергея Морозова, которые передаёт ТАСС, Умар Нурмагомедов станет его соперником на запланированном на 23 января турнире UFC 257, центральным событием которого станет поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье.
Умар Нурмагомедов, в послужном списке которого 12 побед и ни одного поражения в ММА, должен был дебютировать в UFC ещё летом, однако поединки по разным причинам отменялись. В последний раз он мог дебютировать в UFC 24 октября на турнире, главным боем которого был поединок Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи, но за несколько дней до боя был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов заявил о скорой встрече с главой UFC Даной Уайтом.