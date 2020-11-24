Двоюродный брат Нурмагомедова дебютирует в UFC на одном турнире с Макгрегором

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, проведёт свой дебютный поединок в UFC на турнире UFC 257.

По словам казахстанского бойца Сергея Морозова, которые передаёт ТАСС, Умар Нурмагомедов станет его соперником на запланированном на 23 января турнире UFC 257, центральным событием которого станет поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье.

Умар Нурмагомедов, в послужном списке которого 12 побед и ни одного поражения в ММА, должен был дебютировать в UFC ещё летом, однако поединки по разным причинам отменялись. В последний раз он мог дебютировать в UFC 24 октября на турнире, главным боем которого был поединок Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи, но за несколько дней до боя был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов заявил о скорой встрече с главой UFC Даной Уайтом.