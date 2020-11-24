Нурмагомедов — Уайту: скоро увидимся

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил о скорой встрече с главой промоушена Даной Уайтом.
Нурмагомедов — Уайту: скоро увидимся
  • @khabib_nurmagomedov
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«Скоро увидимся», — написал Нурмагомедов в Instagram под совместным фото с пресс-конференции в Абу-Даби.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что Уайт высказался о судьбе принадлежащего Нурмагомедову титула.

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