UFC подтвердил проведение боя между Макгрегором и Порье 23 января

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор официально проведёт поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 257.
UFC подтвердил проведение боя между Макгрегором и Порье 23 января
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата, бой пройдёт 23 января.

До этого бойцы уже встречались в октагоне в 2014 году. Тогда победу нокаутом одержал ирландец.

Всего на счету Макгрегора 22 победы и четыре поражения за карьеру. У Порье — 26 побед, шесть поражений, также один бой признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что в UFC хотят вернуть зрителей на трибуны к бою Макгрегор — Порье.

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