UFC подтвердил проведение боя между Макгрегором и Порье 23 января
- Reuters
Как сообщает пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата, бой пройдёт 23 января.
До этого бойцы уже встречались в октагоне в 2014 году. Тогда победу нокаутом одержал ирландец.
Всего на счету Макгрегора 22 победы и четыре поражения за карьеру. У Порье — 26 побед, шесть поражений, также один бой признан несостоявшимся.
Ранее сообщалось, что в UFC хотят вернуть зрителей на трибуны к бою Макгрегор — Порье.
The rematch is OFFICIAL!— UFC (@ufc) November 23, 2020
💎 @DustinPoirier faces 🇮🇪 @TheNotoriousMMA on Jan 23. #UFC257pic.twitter.com/G8IAfISBPZ