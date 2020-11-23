UFC подтвердил проведение боя между Макгрегором и Порье 23 января

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор официально проведёт поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 257.

Как сообщает пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата, бой пройдёт 23 января.

До этого бойцы уже встречались в октагоне в 2014 году. Тогда победу нокаутом одержал ирландец.

Всего на счету Макгрегора 22 победы и четыре поражения за карьеру. У Порье — 26 побед, шесть поражений, также один бой признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что в UFC хотят вернуть зрителей на трибуны к бою Макгрегор — Порье.