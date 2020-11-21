Макгрегор намерен провести бой с Пакьяо в 2021 году

Менеджер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора Оди Аттар заявил, что его клиент рассчитывает на поединок с чемпионом мира по боксу в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.

«23 января у Макгрегора бой с Дастином Порье. Вначале ему нужно решить этот вопрос. Но Макгрегор по-прежнему хочет боя с Пакьяо. Мэнни также заявил, что хочет поединка с Конором. Как я говорил раньше, у нас был диалог на эту тему. Так что этот бой определённо организуем, ведь они оба хотят этого. К тому же интерес к встрече будет по всему миру», — цитирует функционера BJ Penn.

23 января 2021 года ирландец выступит на турнире UFC 257, где встретится с американцем Дастином Порье.

Ранее Макгрегор и Порье подписали контракты на бой, который пройдёт в январе 2021 года.