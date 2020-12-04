Бой Исмаилова со Штырковым, четвёртый поединок в UFC Евлоева и возвращение Фергюсона: главные события декабря в ММА

Магомед Исмаилов сразится с Иваном Штырковым в главном поединке ACA 115 в Москве, а спустя неделю Марат Балаев постарается стать одним из самых возрастных чемпионов в истории MMA. Чемпион UFC Дейвесон Фигередо проведёт вторую защиту титула в наилегчайшем весе за 21 день, а Тони Фергюсон вернётся в клетку после поражения от Джастина Гэтжи. Мовсар Евлоев попробует одержать 14-ю подряд победу в карьере, а Магомед Магомедов — сломить сопротивление Маттеуса Маттоса.

UFC Vegas 16

Дата и место проведения: 5 декабря, Лас-Вегас (США)

Значимые бои: Джек Херманссон — Марвин Веттори, Мовсар Евлоев — Нейт Ландвер

Первый крупный турнир месяца пройдёт в Лас-Вегасе. В главном поединке вечера сойдутся представители среднего веса, при этом если Херманссон уже успел укрепиться в топе категории, то Веттори пока не входит даже в число десяти сильнейших бойцов дивизиона. Безусловно, победа над четвёртым номером рейтинга поможет итальянцу не только выполнить эту задачу, но и заявить о себе как об одном из претендентов на пояс.

Изначально Херманссон должен был сразиться с Дарреном Тиллом, но травма колена помешала бывшему претенденту на титул в полусреднем весе принять участие в шоу. На замену ему согласился выйти Кевин Холланд, который провёл последнюю схватку в конце октября (она получилась непродолжительной и завершилась в первом раунде техническим нокаутом). Однако 28 ноября тест американца на коронавирус дал положительный результат, и его пришлось заменить итальянцем. Марвин свой последний бой также закончил в стартовом раунде, заставив сдаться Карла Робертсона, благодаря чему довёл свою победную серию до трёх поединков.

Откроет же основной кард турнира Мовсар Евлоев. Начало 2020 года выдалось для него не самым удачным — в конце февраля боец попал в аварию, из-за чего был вынужден сняться с UFC 248. Возвращение в клетку состоялось лишь в июле, когда поверженным оказался крепкий, но не самый звёздный соперник — Майк Гранди. После этого можно было ожидать, что матчмейкеры предоставят непобеждённому россиянину более серьёзного противника, но те распорядились иначе.

В итоге болельщиков ждёт противостояние двух экс-чемпионов M-1 Global. Правда, если Евлоев брал титул в легчайшем весе, то Ландвер — в полулёгком. На UFC Vegas 16 спортсмены сойдутся именно в рамках категории до 65,8 кг, из-за чего у более габаритного американца может быть небольшое преимущество. Однако даже это не должно помешать россиянину подтвердить разницу в классе и выиграть 14-й подряд поединок. Так же считают и букмекеры, отдающие предпочтение Мовсару.

Bellator 254

Дата и место проведения: 10 декабря, Анкасвиль (США)

Значимые бои: Магомед Магомедов — Маттеус Маттос

Запоминающимся обещает стать и первый турнир Bellator в декабре. Прежде всего он интересен выступлениями двух россиян. Так, Шамиль Никаев попробует выиграть десятый подряд бой в карьере, а Магомед Магомедов — сломить сопротивление Маттеуса Маттоса. Им могла составить компанию Марина Мохнаткина, которой назначили бой с Джессикой Боргой, но побороться за свою первую победу под эгидой американского промоушена в Анкасвиле ей будет не суждено из-за перелома большого пальца левой руки.

Магомедов — один из самых талантливых представителей легчайшего веса из России и единственный боец на планете, сумевший взять верх над Петром Яном. Да, решение судей отдать ему победу раздельным решением в марте 2016-го до сих пор вызывает вопросы у многих любителей ММА, но факт остаётся фактом. Помимо него, никому не удавалось навязать будущему чемпиону UFC столь ожесточённую конкуренцию — как минимум до перехода Яна в Абсолютный бойцовский чемпионат.

Подтвердить статус одного из сильнейших бойцов в категории до 61,2 кг он постарается в дуэли с Маттеусом Маттосом. Тот также прославился в ACB и успел подраться с Яном. Правда, в отличие от Магомедова, сумел продержаться всего два с половиной раунда, после чего был нокаутирован. Для обоих оппонентов эта схватка станет первой после очень длительного простоя. В последний раз россиянин бился в ноябре 2018-го, а бразилец — в марте того же года.

ACA 115

Дата и место проведения: 13 декабря, Москва (Россия)

Значимые бои: Магомед Исмаилов—Иван Штырков

Что касается России, то самый громкий поединок декабря пройдёт на турнире ACA в Москве. Магомед Исмаилов попробует укрепиться в статусе самого популярного бойца страны и померится силами с Иваном Штырковым. На этот раз натуральный средневес поднимется в полутяжёлую категорию и вновь постарается взять верх на чужой территории.

Несмотря на невысокий уровень ажиотажа по сравнению со схваткой с Александром Емельяненко, битва со Штырковым несёт в себе гораздо больше рисков для Исмаилова. Во-первых, Иван может составить ему конкуренцию не только в стойке, но и в партере, а во-вторых, на этот раз именно Магомед считается фаворитом и в случае неудачи может потерять очень многое. И речь идёт не только о беспроигрышной серии из 11 поединков, но и о статусе суперзвезды. Сейчас Исмаилов находится на хайпе и может не только выбирать интересных ему соперников, но и получать солидные по российским меркам гонорары. В случае поражения всё это может остаться в прошлом.

При этом руководство ACA провело отличную работу и добавило в кард турнира множество ярких и известных спортсменов. Особенно стоит отметить экс-бойца тяжёлого веса UFC Руслана Магомедова, которому предстоит биться с украинцем Дмитрием Побережцем. Также в этот вечер выступят ещё один представитель самой престижной категории Денис Смолдарев, звёзды полутяжёлого дивизиона Муслим Магомедов и Евгений Егембердиев, а также яркий легковес Юсуф Раисов.

UFC 256

Дата и место проведения: 12 декабря, Лас-Вегас (США)

Значимые бои: Дейвесон Фигередо — Брэндон Морено, Тони Фергюсон — Чарльз Оливейра

Изначально в главном поединке должны были выступить Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг, но из-за ряда проблем россиянин был вынужден отказаться от участия в турнире. Существовал риск, что крупнейшее шоу месяца UFC останется без титульного боя, но промоушен выручили Дейвесон Фигередо и Брэндон Морено.

Этот бой обещает стать уникальным хотя бы по той причине, что ранее в истории чемпион UFC никогда не отстаивал пояс спустя 21 день после предыдущей защиты. На 255-м турнире бразилец расправился с Алексом Перезом, после чего бросил вызов очередному претенденту.

Как признался Дейвесон, ему не понравились некоторые высказывания Брэндона в свой адрес, поэтому он захотел встретиться с ним в клетке. При этом Фигередо не испугало ни отсутствие должного подготовительного лагеря, ни необходимость провести две сгонки веса менее чем за месяц. Однако стоит отметить, что у Морено не будет преимущества перед чемпионом, ведь он также бился на UFC 255. Там он выиграл у Брэндона Ройвала, а поединок также закончился в первом раунде.

Тем не менее противостояние Фигередо с Морено рискует остаться в тени другого события. Речь идёт о возвращении в октагон бывшего временного чемпиона в лёгком весе Тони Фергюсона. В мае он потерпел сокрушительное поражение от Джастина Гэтжи и упустил возможность побороться за пояс с Хабибом Нурмагомедовым. Теперь же американец постарается вернуться в чемпионскую гонку и доказать, что фиаско на UFC 249 стало случайностью.

Помешать ему сделать это попытается Чарльз Оливейра. В его активе значится серия из семи побед подряд и звание одного из лучших грэпплеров лёгкого веса. За него говорят чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу и 19 побед болевыми и удушающими приёмами. Да, в стойке Фергюсон, скорее всего, будет превосходить соперника, но в партере даже такой изворотливый и умный боец, как Тони, может допустить ошибку и будет вынужден капитулировать.

ACA 116

Дата и место проведения: 18 декабря, Москва (Россия)

Значимые бои: Фелипе Фроес — Марат Балаев

В рамках последнего турнира ACA в 2020 году состоится ещё одна схватка за пояс, в которой сойдутся действующий обладатель звания в полулёгком весе Фелипе Фроес и ветеран смешанных единоборств Марат Балаев. Изначально оппонентом бразильца должен был стать Магомедрасул Хасбулаев, но двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова выбыл из-за травмы.

Стоит отметить, что в случае успеха Балаев станет одним из старейших чемпионов мира в истории ММА. 1 января он отпразднует 45-летие, а триумф на ACA 116 может стать отличным подарком на день рождения. Вопрос лишь в том, успел ли Марат полностью восстановиться после травмы рёбер, полученной перед дуэлью с Хасбулаевым в октябре. Как признавался сам спортсмен, ему рекомендовали не биться на протяжении полугода.