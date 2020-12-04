Кремлёв признался, что ему не нравится ММА

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв выразил мнение, что в смешанных единоборствах (ММА) нет культуры и ценностей.
Кремлёв признался, что ему не нравится ММА
  • РИА Новости

«Не хотел бы трогать MMA. Но в этом виде спорта, видимо, на психологическом уровне заложено добивать соперника. Очень много инцидентов. После боя Макгрегора и Нурмагомедова они привыкли посылать друг друга, материться — для них это хайп. В боксе же есть культура, ценности, нет унижения оппонента, поединок идёт по чётким правилам. В такой ситуации воспитывается и сам спортсмен. Я не хочу никого задеть, но в MMA нет ни ценностей, ни правил. Потому эти единоборства и называются «бои без правил», — цитирует Кремлёва «РБК Спорт».

Ранее Кремлёв допустил, что Тайсон захочет стать гражданином России.

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