Кремлёв: может, Тайсон захочет стать гражданином России

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что хотел бы обсудить вопрос проведения реванша между легендарными Майком Тайсоном и Роем Джонсом на Красной площади.

«Мне понравилось, что они в своём возрасте показали шикарный поединок. Это популяризация бокса, у которого нет границ. Любое поколение может заниматься боксом. Было бы шикарно провести реванш на Красной площади в День бокса. Хотел бы обсудить этот вопрос, было бы здорово это сделать. А может, Тайсон захочет стать гражданином России. Мы готовы за него ходатайствовать», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

29 ноября 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс провели в Лос-Анджелесе восьмираундовый выставочный поединок, который закончился вничью. Джонс в сентябре 2015 года получил российское гражданство.

Ранее сообщалось, что прибыль от боя Тайсона с Джонсом составила $50 млн.