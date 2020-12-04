Макгрегор рассказал о количестве спаррингов перед боем с Порье

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о подготовке к бою с бывшим временным чемпионом промоушена Дастином Порье на турнире UFC 257.

«За последние шесть недель тренировок я провёл 375 минут спаррингов. Это соответствует 75 раундам по пять минут. Или 15 чемпионских боёв в ММА. Мой последний бой длился 40 секунд», — написал Макгрегор в своём Instagram.

В последний раз Макгрегор выходил в октагон в январе 2020 года и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне. Порье последний раз дрался в июне 2020 года. В тяжёлом бою он одержал победу над Дэном Хукером. Дастин Порье и Конор Макгрегор уже встречались — в 2014 году на турнире UFC 178 ирландский боец одержал досрочную победу.

Ранее футболист «Реала» Рамос вызвал на бой Макгрегора.