Макгрегор рассказал о количестве спаррингов перед боем с Порье

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о подготовке к бою с бывшим временным чемпионом промоушена Дастином Порье на турнире UFC 257.
Макгрегор рассказал о количестве спаррингов перед боем с Порье
  • Reuters

«За последние шесть недель тренировок я провёл 375 минут спаррингов. Это соответствует 75 раундам по пять минут. Или 15 чемпионских боёв в ММА. Мой последний бой длился 40 секунд», — написал Макгрегор в своём Instagram.

В последний раз Макгрегор выходил в октагон в январе 2020 года и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне. Порье последний раз дрался в июне 2020 года. В тяжёлом бою он одержал победу над Дэном Хукером. Дастин Порье и Конор Макгрегор уже встречались — в 2014 году на турнире UFC 178 ирландский боец одержал досрочную победу. 

Ранее футболист «Реала» Рамос вызвал на бой Макгрегора.

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