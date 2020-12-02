Футболист «Реала» Рамос вызвал на бой Макгрегора

Защитник и капитан мадридского футбольного клуба «Реал» Серхио Рамос обратился к ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору.

Игрок опубликовал видео в своём Instagram, в котором продемонстрировал свою физическую форму и изобразил походку Макгрегора.

«Когда будешь готов, Конор», — подписал пост Рамос.

Макгрегор на это отреагировал в комментариях следующим образом: «Будь готов, брат мой! Нас ждёт большой бой».

Свой следующий поединок ирландец проведёт 23 января на турнире UFC 257. Его соперником станет американец Дастин Порье.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал, как отреагирует на случайную встречу с Макгрегором.