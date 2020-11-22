Победы сестёр Шевченко, первая защита Фигередо и успех российского бойца из Гонконга: чем запомнился UFC 255

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 255. Валентина Шевченко и Дейвесон Фигередо защитили титулы в наилегчайшем весе. Уроженка Киргизии единогласным решением судей победила Дженнифер Майю, а бразильский боец заставил сдаться Алекса Переза. Шоу запомнилось яркими нокаутами в исполнении Антонины Шевченко и Хоакина Бакли, а также триумфмом первого бойца из Гонконга в истории промоушена Саши Палатникова.

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 255, главным событием которого стали два титульных поединка в мужском и женском наилегчайшем весе. Дейвесон Фигередо «задушил» Алекса Переса и провёл первую защиту пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в карьере, а Валентина Шевченко уверенно разобралась с Дженнифер Майей. Также шоу запомнилось успешным выступлением сестры чемпионки Антонины Шевченко, нокаутом в исполнении Хоакина Бакли и ярким дебютом бойца из Гонконга с российскими корнями Саши Палатникова.

Поединок с участием уроженца Гонконга открывал кард турнира. Соперником Палатникова стал один из победителей Contender Series 2020 года, Луис Коси. До настоящего момента боец по прозвищу Монстр провёл семь боёв, в каждом из которых победил (все — досрочно). Как и ожидалось, американец очень ярко начал дуэль и уже на второй минуте отправил визави в нокдаун, но развить успех не сумел.

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Палатников продемонстрировал невероятную выдержку и сумел восстановиться, а со временем и перехватить инициативу. Он раз за разом находил бреши в обороне заметно подуставшего Коси, а в концовке раунда попал мощнейшим бэкфистом и чуть было не отправил Луиса на настил. Соперник был вынужден провести тейкдаун, чтобы дотерпеть до конца пятиминутки.

Во втором раунде стало окончательно ясно, что Коси отдал слишком много сил на стартовый спурт. Американец ещё больше замедлился и стал лёгкой мишенью для более высокого и быстрого Палатникова, а изменить ход схватки не помог даже запрещённый удар в пах. Держаться ему помогали лишь самоотверженность и бойцовский дух. Саша же хорошо смотрелся в стойке, а также заметно прибавил в клинче. Как итог, солидное преимущество по значимым ударам (44:29) в этом раунде и превосходство на карточках судей.

Но, как оказалось, в планы Палатникова не входило доведение поединка до судейского решения. Он пережил ещё один удар в пах со стороны оппонента и на третьей минуте третьего раунда одержал досрочную победу. Коси сражался до последнего и постоянно шёл вперёд, но силы постепенно оставляли американца. Роковой стала неудачная попытка заметно уставшего Луиса пройти в партер, завершившаяся добиванием в исполнении первого в истории UFC бойца из Гонконга. При этом руководство промоушена было настолько впечатлено выступлением спортсменов, что наградило их денежным бонусом за бой вечера.

Два оставшихся бонуса также получили бойцы, дравшиеся в предварительном карде. Первый из них отошёл сестре действующей чемпионки в наилегчайшем весе Антонине Шевченко. Уроженка Киргизии успешно вернулась в клетку после поражения от Кэтлин Чукагян в мае и взяла верх над талантливой Ариани Липски. Бразильянка не очень удачно начала карьеру в UFC, но после двух поражений выиграла две схватки подряд. Причём вторую она завершила досрочно, поэтому недооценивать её не стоило.

Тем не менее Шевченко полностью превзошла визави как в стойке, так и в партере, причём её не смутило даже наличие у соперницы фиолетового пояса по бразильскому джиу-джитсу. Суммарно Антонина контролировала соперницу на протяжении 7 минут 39 секунд, большую часть из которых — на земле. В концовке второго раунда она оказалась в доминирующей позиции сзади (бэк маунт) и провела добивание. Рефери Крис Тоньони предоставил Липски достаточно шансов выбраться из сложной ситуации, но впоследствии принял решение остановить сражение.

Ещё одним обладателем денежного вознаграждения в размере $50 тыс. стал Хоакин Бакли. Экс-боец Bellator стал популярным благодаря невероятному удару в прыжке с разворота (уширо-гери) в битве с Импой Касанганаем и не стал останавливаться на достигнутом. На этот раз он отправил на настил Джордана Райта. В концовке первого раунда тот впервые оказался в нокдауне после тяжелейшей серии ударов, а во втором продержался всего 18 секунд. Роковым стал левый боковой, который не только принёс Бакли вторую победу подряд в UFC, но и второй бонус за выступление вечера.

Что касается двух главных боёв турнира, то особой борьбы в них не получилось. Валентина Шевченко подходила к дуэли с Дженнифер Майей в статусе явного фаворита и доказала, что на данный момент является сильнейшей в наилегчайшем весе. Она превзошла претендентку как по числу ударов (249:94), так и тейкдаунов (5:1), а также дольше осуществляла контроль над оппоненткой (9:34 — 7:51). Как итог, заслуженная победа единогласным решением судей и четвёртая защита титула.

Неприятным сюрпризом для фанатов действующей чемпионки мог стать лишь второй раунд, в котором она уступила Майе. Бразильянка смогла перевести визави на настил и не выпускала её до конца пятиминутки. Однако развить успех обладательница чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу не смогла и потерпела седьмое поражение в карьере, а также позволила Шевченко установить уникальное достижение. Так, Валентина и Антонина стали первыми сёстрами в истории, одержавшими верх на одном турнире UFC.

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В отличие от битвы за женский титул в наилегчайшем весе, схватка за мужской получилась крайне скоротечной. Дейвесону Фигередо хватило менее двух минут, чтобы разобраться с Алексом Пересом. Бразилец выиграл досрочно и сравнялся по этому показателю с легендой категории до 56,7 кг Деметриусом Джонсоном (оба — по семь).

Претендент очень активно начал поединок и неплохо смотрелся на протяжении первых полутора минут. Перес не боялся прессинговать Фигередо и отметился серией мощных ударов ногами, после чего решил попробовать свои силы в борьбе. В колледже американец входил во всеамериканскую сборную и имел огромный опыт в данном аспекте. Однако сначала Дейвесон чуть было не поймал Алекса на рычаг колена, а затем воспользовался замешательством противника и накинул гильотину. Тот отчаянно пытался выбраться, но в итоге был вынужден сдаться.

Фигередо впервые защитил титул чемпиона в наилегчайшем весе и вышел на третье место в истории дивизиона по числу побед. На данный момент в его активе девять выигранных боёв — столько же у его соотечественника Джуссиера Формиги. Впереди лишь всё тот же Джонсон, а также бывший оппонент бразильца Джозеф Бенавидез.