Чемпион UFC Фигередо гильотиной победил Переза на турнире в Лас-Вегасе

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Чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвесон Фигередо победил Алекса Переза на турнире в Лас-Вегасе.
Чемпион UFC Фигередо гильотиной победил Переза на турнире в Лас-Вегасе
  • Reuters
  • © Peter Casey-USA TODAY Sports

Поединок завершился уже в первом раунде, когда бразилец провёл гильотину и вынудил соперника сдаться.

Это 20-я победа в карьере Фигередо в ММА при одном поражении.

Ранее сообщалось, что Валентина Шевченко защитила чемпионский титул UFC.

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