Чемпион UFC Фигередо гильотиной победил Переза на турнире в Лас-Вегасе

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвесон Фигередо победил Алекса Переза на турнире в Лас-Вегасе.

Поединок завершился уже в первом раунде, когда бразилец провёл гильотину и вынудил соперника сдаться.

Это 20-я победа в карьере Фигередо в ММА при одном поражении.

Ранее сообщалось, что Валентина Шевченко защитила чемпионский титул UFC.