Чемпион UFC Фигередо гильотиной победил Переза на турнире в Лас-Вегасе
Чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвесон Фигередо победил Алекса Переза на турнире в Лас-Вегасе.
- Reuters
- © Peter Casey-USA TODAY Sports
Поединок завершился уже в первом раунде, когда бразилец провёл гильотину и вынудил соперника сдаться.
Это 20-я победа в карьере Фигередо в ММА при одном поражении.
Ранее сообщалось, что Валентина Шевченко защитила чемпионский титул UFC.
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