Сестра Шевченко одержала победу на UFC 255

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Боец ММА из Киргизии Антонина Шевченко, сестра чемпионки UFC в наилегчайшем весе Валентины Шевченко, одержала победу над бразильянкой Ариане Липски.
Сестра Шевченко одержала победу на UFC 255
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Бой завершился ближе к концу второго раунда. Рефери зафиксировал победу Шевченко техническим нокаутом. Это её девятый успех при двух поражениях.

Ранее сообщалось, что Саша Палатников досрочно победил Луиса Коси на UFC 255.

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