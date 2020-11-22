Сестра Шевченко одержала победу на UFC 255
Боец ММА из Киргизии Антонина Шевченко, сестра чемпионки UFC в наилегчайшем весе Валентины Шевченко, одержала победу над бразильянкой Ариане Липски.
- © РИА Новости / Алексей Даничев
Бой завершился ближе к концу второго раунда. Рефери зафиксировал победу Шевченко техническим нокаутом. Это её девятый успех при двух поражениях.
Ранее сообщалось, что Саша Палатников досрочно победил Луиса Коси на UFC 255.
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