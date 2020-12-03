Гаджиев раскритиковал поведение Харитонова в конфликте с Яндиевым

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал поведение российского бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова в ходе конфликта с бывший бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым и после той ситуации.

«Сначала Харитонов попадает в историю с Адамом, где зачем-то начинает рассказывать о каких-то вещах, связанных с его близкими отношениями с Адамом, вспоминает абсолютно низкие вещи. Даже если у них что-то с этим человеком произошло, то он не должен такого рода вещи обнародовать. Затем он называет имена людей — мое, Али Багаутинова, Владимира Минеева, пытаясь дискредитировать нас. Хотел ещё столкнуть нас лбами. Зачем — вообще непонятно. Ко всему прочему, он говорит вещи, которые не соответствуют действительности. Знал он об этом или нет, я не знаю. Но как минимум, прежде чем говорить, он должен был это проверить. После всех этих историй я для себя его в новом качестве открыл. Сначала он на свою сторону часть общественности привлёк, а через несколько дней разочаровал и эту часть. Он за собой что-то чувствует, или он просто трус. Я не поклонник Харитонова, не считаю его великим спортсменом, но в данной ситуации ни в коем случае не стал бы его добивать. Я бы сказал, давай увидимся, попробуй объясниться. И должен был услышать от него нормальные мужские слова. Считаю, что все его поведение в данной ситуации, от начала и до конца — просто позор», — заявил Гаджиев в интервью Youtube-каналу BOSTANOF MMA.

Конфликт между Яндиевым и Харитоновым разгорелся на фоне денежных взаимоотношений. В результате потасовки между бойцами, Харитонов попал в больницу и впоследствии написал заявление в полицию на своего обидчика. Спустя две недели оба спортсмена объявили о своём примирении на специальной пресс-конференции.

Ранее глава Fight Nights Global выразил готовноость взяться за организацию боя между Бастой и Шнуровым.