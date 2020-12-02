Глава Fight Nights Global: готов взяться за организацию боя между Бастой и Шнуровым

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о возможном проведении поединка между рэп-исполнителем Василием Вакуленко (Бастой) и лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

«ММА — это не самая плохая площадка для выяснения отношений. Гораздо хуже, если люди друг в друга стреляют. Думаю, спортивный бой кодексу Басты и Шнура не противоречит. Наверное, у этих ребят всё, может, дойдёт до боя. Но я не слышал, что кто-то из них тренируется», — цитирует Гаджиева Sport24.

При этом ему не очень верится в этот бой, так как, по его мнению, конфликт ограничится противостоянием на интеллектуальном уровне.

«Конечно, я готов взяться за организацию этого боя. Глупо было бы сейчас утверждать, что это будет неинтересно. Если завтра Шнур и Баста захотят выйти в клетку, то я буду первым, кто попробует это организовать. Желаю ребятам здоровья, и если они ограничатся словесным боем — ну и здорово», — добавил Гаджиев.

Недавно между Бастой и Шнуровым произошёл конфликт. Артисты обменялись рядом оскорблений в социальных сетях.

Ранее Гаджиев прокомментировал потасовку между Адамом Яндиевым и Сергеем Харитоновым.