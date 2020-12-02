Глава Fight Nights Global: готов взяться за организацию боя между Бастой и Шнуровым

Короткая ссылка
Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о возможном проведении поединка между рэп-исполнителем Василием Вакуленко (Бастой) и лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.
Глава Fight Nights Global: готов взяться за организацию боя между Бастой и Шнуровым
  • © Официальный сайт Fight Nights Global

«ММА — это не самая плохая площадка для выяснения отношений. Гораздо хуже, если люди друг в друга стреляют. Думаю, спортивный бой кодексу Басты и Шнура не противоречит. Наверное, у этих ребят всё, может, дойдёт до боя. Но я не слышал, что кто-то из них тренируется», — цитирует Гаджиева Sport24.

При этом ему не очень верится в этот бой, так как, по его мнению, конфликт ограничится противостоянием на интеллектуальном уровне.

«Конечно, я готов взяться за организацию этого боя. Глупо было бы сейчас утверждать, что это будет неинтересно. Если завтра Шнур и Баста захотят выйти в клетку, то я буду первым, кто попробует это организовать. Желаю ребятам здоровья, и если они ограничатся словесным боем — ну и здорово», — добавил Гаджиев.

Недавно между Бастой и Шнуровым произошёл конфликт. Артисты обменялись рядом оскорблений в социальных сетях.

Ранее Гаджиев прокомментировал потасовку между Адамом Яндиевым и Сергеем Харитоновым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить