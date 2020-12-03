Чемпион UFC Ян отреагировал на вызов американского бойца Диллашоу

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян ответил на вызов со стороны американца Ти Джея Диллашоу.
Чемпион UFC Ян отреагировал на вызов американского бойца Диллашоу
  • Reuters

«Ты следующий, мошенник», — написал Ян в сториз в своём Instagram.

Диллашоу владел титулом в легчайшем весе с 2014 по 2016 год и с 2017 по 2019 год. В марте 2019 года он провалил допинг-тест и был дисквалифицирован на два года. 

Ян завоевал титул в июле 2020 года, нокаутировав бразильца Жозе Алдо. Всего на счету россиянина 15 побед и одно поражение в MMA. Следующим его соперником должен стать Альджамейн Стерлинг.

Ранее Ян заявил, что не намерен подниматься в полулёгкий дивизион UFC.

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