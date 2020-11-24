Ян заявил, что не намерен подниматься в полулёгкий дивизион UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян оценил своих соперников по дивизиону, а также высказался о возможной смене категории.

«Думаю, что могу победить Стерлинга. Было бы глупо не верить в себя. Бой состоится, просто стечение обстоятельств такое. Это один из важнейших поединков в моей карьере. Сейчас нужно сделать всё правильно. Диллашоу? Человек заявляет о себе. Здесь нет ничего плохого, он пытается себя выдвинуть в СМИ. Каждый боец верит в себя и в свои силы. Вернётся ли Сехудо? Думаю, что да. Он постоянно напоминает о себе. Если бы ему это не было интересно, то он пропал бы с горизонта. Фигейредо — это интересный соперник, сильный спортсмен. Было бы здорово с ним встретиться. В полулёгкий вес я не собирался и не собираюсь. Маловат я для этой категории», — сказал Ян в прямом эфире в своём Instagram.

Дейвисон Фигейредо является обладателем пояса в наилегчайшем весе. Генри Сехудо и Ти Джей Диллашоу — экс-чемпионы UFC в легчайшем дивизионе.

Следующим соперником Яна станет американец Алджамейн Стерлинг. Бой должен был состояться 12 декабря на турнире UFC 256, но был отменён по личным причинам стороной российского чемпиона.

Ранее чемпион UFC Ян ответил на критику со стороны Фёдора Емельяненко.