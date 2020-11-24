Чемпион UFC Ян ответил на критику со стороны Фёдора Емельяненко

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян ответил на критику со стороны легендарного бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко.

«Комментарий Фёдора Емельяненко видел. Фёдор — это Фёдор. Мы не можем быть похожими на него. Его мнение имеет место быть. Лишнего или чего-то недопустимого, мне кажется, я себе не позволял. За каждое своё слово могу ответить», — заявил Ян в прямом эфире в своём Instagram.

После того как Ян стал чемпионом UFC в июле 2020 года, он оказался вовлечён в заочный конфликт с белорусским бойцом UFC Андреем Орловским, а также периодически ведёт перепалку с будущим соперником Алджамейном Стерлингом.

Ранее Ян отреагировал на слова Фёдора Емельяненко о себе.