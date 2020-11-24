Чемпион UFC Ян ответил на критику со стороны Фёдора Емельяненко
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«Комментарий Фёдора Емельяненко видел. Фёдор — это Фёдор. Мы не можем быть похожими на него. Его мнение имеет место быть. Лишнего или чего-то недопустимого, мне кажется, я себе не позволял. За каждое своё слово могу ответить», — заявил Ян в прямом эфире в своём Instagram.
После того как Ян стал чемпионом UFC в июле 2020 года, он оказался вовлечён в заочный конфликт с белорусским бойцом UFC Андреем Орловским, а также периодически ведёт перепалку с будущим соперником Алджамейном Стерлингом.
Ранее Ян отреагировал на слова Фёдора Емельяненко о себе.