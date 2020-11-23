Ян отреагировал на слова Фёдора Емельяненко о себе

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян прокомментировал слова легендарного бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко о себе.

«Комментарий Фёдора? Видел. Но Фёдор — это Фёдор. Похожими на него мы быть не можем. Каждый похож сам на себя. Думаю, лишнего чего-то, недопустимого я себе не позволял. И за каждое своё слово мы можем ответить», — сказал Ян в прямом эфире в своём Instagram.

Недавно Емельяненко заявил, что считает Яна хорошим бойцом, но ему не нравится, когда спортсмен больше говорит, чем демонстрирует свои навыки в октагоне.

Ян завоевал титул в июле 2020 года, нокаутировав бразильца Жозе Алдо. Всего на счету россиянина 15 побед и одно поражение в MMA.

Ранее Ян объяснил причины отмены боя с Альджамейном Стерлингом.