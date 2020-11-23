Ян отреагировал на слова Фёдора Емельяненко о себе

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян прокомментировал слова легендарного бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко о себе.
Ян отреагировал на слова Фёдора Емельяненко о себе
  • Reuters

«Комментарий Фёдора? Видел. Но Фёдор — это Фёдор. Похожими на него мы быть не можем. Каждый похож сам на себя. Думаю, лишнего чего-то, недопустимого я себе не позволял. И за каждое своё слово мы можем ответить», — сказал Ян в прямом эфире в своём Instagram.

Недавно Емельяненко заявил, что считает Яна хорошим бойцом, но ему не нравится, когда спортсмен больше говорит, чем демонстрирует свои навыки в октагоне.

Ян завоевал титул в июле 2020 года, нокаутировав бразильца Жозе Алдо. Всего на счету россиянина 15 побед и одно поражение в MMA. 

Ранее Ян объяснил причины отмены боя с Альджамейном Стерлингом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить