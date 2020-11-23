Чемпион UFC Ян объяснил причины отмены боя со Стерлингом

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян объяснил, почему было принято решение об отмене поединка с американцем Альджамейном Стерлингом.
Чемпион UFC Ян объяснил причины отмены боя со Стерлингом
  • Reuters

«В совокупности были разные моменты и с визой, и с подготовкой. Решили с командой, что перенесётся бой на новый год. Большие дела, большие игры. Те, кто пишет непонятные вещи, думаю, они неуместны. Просто всему своё время. Тренировки продолжаются, всё в порядке», — сказал Ян в эфире в своём Instagram.

При этом спортсмен заявил, что бой точно состоится и он уверен в своей победе над Стерлингом. 

«Просто это раньше я мог вылететь на бой, не думая ни о чём, рисковать можно было. Сейчас нужно сделать всё правильно, чтобы потом не было никаких «это было не так, то было не так», — добавил Ян.

Изначально поединок должен был состояться 12 декабря на UFC 256.

Ян завоевал титул в июле 2020 года, нокаутировав бразильца Жозе Алдо. Всего на счету россиянина 15 побед и одно поражение в MMA. У Стерлинга 19 побед и три поражения за карьеру.

Ранее в команде Яна подтвердили срыв боя со Стерлингом.

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