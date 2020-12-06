Уайт раскрыл причины отчисления Ромеро из UFC

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Президент UFC Дана Уайт рассказал о причинах увольнения бойца Йоэля Ромеро из организации.
Уайт раскрыл причины отчисления Ромеро из UFC
  • Reuters

По мнению функционера, ростер промоушена сильно раздут, а кубинскому спортсмену уже 43 года. Уайт отметил, что отчисления бойцов из UFC продолжатся.

«Никаких странностей в переговорном процессе с Йоэлем не было. Он проиграл несколько последних боёв, ему 43 года. Это было сложное решение, которое необходимо было принять», — заявил Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Vegas 16.

Ранее менеджер Ромеро ответил, рассматривает ли экс-боец UFC возможность выступлений в России.

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