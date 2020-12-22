Нурмагомедов: из топ-10 лёгкого веса UFC я побеждал пятерых

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о соперниках по своему дивизиону.

«Из топ-10 выиграл у пятерых, четверо из них были чемпионами», — написал россиянин в Instagram.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после того, как 24 ноября победил удушающим приёмом нынешнего первого номера рейтинга лёгкого веса Джастина Гэтжи. Помимо американца, Хабиб также в разное время побеждал Дастина Порье (второй номер рейтинга), Конора Макгрегора (четвёртый), Рафаэля дос Аньоса (седьмой) и Эла Яквинту (десятый).

Ранее Нурмагомедов опередил Артёма Дзюбу в списке самых популярных отечественных спортсменов.