Нурмагомедов: из топ-10 лёгкого веса UFC я побеждал пятерых

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о соперниках по своему дивизиону.
Нурмагомедов: из топ-10 лёгкого веса UFC я побеждал пятерых
  • Reuters

«Из топ-10 выиграл у пятерых, четверо из них были чемпионами», — написал россиянин в Instagram.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после того, как 24 ноября победил удушающим приёмом нынешнего первого номера рейтинга лёгкого веса Джастина Гэтжи. Помимо американца, Хабиб также в разное время побеждал Дастина Порье (второй номер рейтинга), Конора Макгрегора (четвёртый), Рафаэля дос Аньоса (седьмой) и Эла Яквинту (десятый).

Ранее Нурмагомедов опередил Артёма Дзюбу в списке самых популярных отечественных спортсменов.

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