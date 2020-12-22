Нурмагомедов опередил Дзюбу в списке самых популярных отечественных спортсменов

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Жители России назвали чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова самым популярным спортсменом страны.
Нурмагомедов опередил Дзюбу в списке самых популярных отечественных спортсменов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 10% респондентов назвали Нурмагомедова спортсменом года. За ним следует футболист «Зенита» и сборной России Артём Дзюба (8%). Также в пятёрку самых популярных спортсменов страны вошли теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова — у них по 2%.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде боя, который проходил 24 октября в Абу-Даби. После окончания поединка россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA.

Ранее блогер заявил, что вызвал Макгрегора на бой за оскорбления в адрес Нурмагомедова.

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