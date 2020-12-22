Блогер заявил, что вызвал Макгрегора на бой за оскорбления в адрес Нурмагомедова

YouTube-блогер Джейк Пол объяснил, почему вызвал на бой экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Он говорил, что жена Хабиба Нурмагомедова похожа на полотенце. То же самое Диллон Дэнис. Они говорили всякое дерьмо о религии Хабиба. К чёрту этих парней», — заявил блогер в интервью TMZ.

В декабре 2020 года Джейк Пол провёл поединок с экс-игроком НБА Нейтом Робинсоном, который потерпел поражение нокаутом. Его брат Логан сразится с непобеждённым боксёром Флойдом Мейвезером в феврале 2021 года.

Ближайший поединок Макгрегора состоится 23 января в рамках турнира UFC 257. Соперником станет американец Дастин Порье.

Ранее сообщалось, что добивающийся поединка с Макгрегором блогер напал на члена его команды.