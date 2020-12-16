Блогер, добивающийся поединка с Макгрегором, напал на члена его команды

Короткая ссылка
Известный YouTube-блогер Джейк Пол, предложивший провести боксёрский поединок экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конору Макгрегору, атаковал близкого друга ирландца — члена его команды и спарринг-партнёра Дилона Дэниса.

Видео инцидента блогер разместил на своей странице в Twitter. Пол подъехал к Дэнису и забросал его шариками с водой, вдобавок метнув в него рулон туалетной бумаги. Также он несколько раз оскорбил Дилона. Тот, в свою очередь, побежал за машиной, попытавшись бросить что-то в Пола, но сделать это ему не удалось. 

В своём последнем поединке, проходившем по боксёрским правилам, Пол нокаутировал экс-баскетболиста НБА Нэйта Робинсона. После этого он вызвал на поединок Макгрегора.

Ранее известный видеоблогер предложил Макгрегору $50 млн за бой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить