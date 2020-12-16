Блогер, добивающийся поединка с Макгрегором, напал на члена его команды

Известный YouTube-блогер Джейк Пол, предложивший провести боксёрский поединок экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конору Макгрегору, атаковал близкого друга ирландца — члена его команды и спарринг-партнёра Дилона Дэниса.

Видео инцидента блогер разместил на своей странице в Twitter. Пол подъехал к Дэнису и забросал его шариками с водой, вдобавок метнув в него рулон туалетной бумаги. Также он несколько раз оскорбил Дилона. Тот, в свою очередь, побежал за машиной, попытавшись бросить что-то в Пола, но сделать это ему не удалось.

В своём последнем поединке, проходившем по боксёрским правилам, Пол нокаутировал экс-баскетболиста НБА Нэйта Робинсона. После этого он вызвал на поединок Макгрегора.

Ранее известный видеоблогер предложил Макгрегору $50 млн за бой.