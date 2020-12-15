Известный видеоблогер предложил Макгрегору $50 млн за бой

Известный американский YouTube-блогер Джейк Пол бросил вызов ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору.

«Моя команда выслала тебе предложение на $50 млн. Гарантированный гонорар наличными. Это крупнейшее предложение, которое у тебя когда-либо было, но ты боишься драться со мной, Конор. Ты избегаешь меня, потому что не хочешь проиграть чёртовому ютуберу», — сказал Пол на видео в своём Instagram.

Он отметил, что выиграл оба своих поединка в профессиональном боксе, в то время как Макгрегор уступил Флойду Мейвезеру. Он также высмеял желание ирландца драться с Дастином Порье, который сильно уступает ему в популярности.

Бой Макгрегора и Порье состоится 23 января 2021 года на турнире UFC 257.

Ранее Мейвезер анонсировал выставочный бой с YouTube-блогером.