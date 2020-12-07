Мейвезер анонсировал выставочный бой с YouTube-блогером

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер сообщил, что проведёт поединок с известным YouTube-блогером Логаном Полом.

Как сообщил в своём Instagram сам спортсмен, бой состоится 20 февраля 2021 года.

25-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года. Он проиграл блогеру KSI раздельным решением судей. На YouTube-канал Пола подписано более 20 млн человек.

43-летний Мейвезер провёл последний официальный поединок в августе 2017 года. Он одержал победу над экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, нокаутировав его в 10-м раунде. На счету Флойда 50 побед в 50 поединках.

В 2018 году Мейвезер принял участие в выставочном бою с японским кикбоксёром Тенсиной Нацукавой. Американец трижды отправил Нацукаву в нокдаун в первом же раунде. После третьего судья принял решение остановить поединок.

Ранее дядя Нурмагомедова заявил, что Хабибу уже не настолько интересен бой с Мейвезером.