Пятираундовая битва Фигередо с Морено, победа нокаутом Физиева и второе поражение Фергюсона: чем запомнился UFC 256

В ночь с 12 на 13 декабря в Лас-Вегасе прошёл турнир UFC 256. Главный поединок вечера между Дейвесоном Фигередо и Брэндоном Морено завершился вничью, благодаря чему бразилец сохранил титул в наилегчайшем весе. Тони Фергюсон уступил Чарльзу Оливейре и потерпел второе поражение подряд в карьере. Также шоу запомнилось яркими нокаутами в исполнении Рафаэля Физиева, Кэвина Холлэнда и досрочным поражением экс-чемпиона в тяжёлом весе Джуниора Дос Сантоса.

Хотя самый крупный турнир UFC в декабре имел довольно укомплектованный кард, главное внимание поклонников было сосредоточено на двух поединках. Дейвесон Фигередо собирался установить рекорд промоушена и провести две защиты титула в наилегчайшем весе с разницей в три недели. А Тони Фергюсон надеялся взять верх над Чарльзом Оливейрой и доказать, что фиаско в сражении с Джастином Гэтжи было всего лишь случайностью.

Несмотря на недавнее поражение, эксперты и букмекеры верили в Фергюсона. За него говорили его огромный опыт, нестандартная техника в стойке, а также умение удивлять соперников в партере. Наверняка многие ожидали, что Тони будет иметь преимущество в стойке, как минимум не уступит в «физике», а при необходимости сумеет удивить Оливейру в партере. Но на деле всё сложилось иначе. С первых минут Чарльз пошёл вперёд и казался не только быстрее, но также мощнее и изобретательнее Тони. Он опережал Эль Кукуя, здорово работал как руками, так и ногами, а почувствовав небольшое сопротивление, сразу провёл тейкдаун. Бросок получился неожиданным и эффектным, но главное — помог бразильцу оказаться в своей стихии.

Также по теме Отмена боя Евлоева, нокаут броском от Лавитта и сенсация от Веттори: чем запомнился UFC Vegas 16 Марвин Веттори единогласным судейским решением взял верх над Джеком Херманссоном и стал первым итальянцем, одержавшим победу в главном...

В партере сразу стало заметно, что Оливейра значительно превосходит Фергюсона в грэпплинге. Обладатель чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу доминировал на земле, с лёгкостью как контролировал противника, так и переходил из одной позиции в другую. В общей сложности за первый раунд он провёл сверху 3 минуты 35 секунд, а ближе к концу отрезка не только оказался в фулл-маунте, но и вышел на рычаг локтя. Захват получился предельно жёстким и в определённый момент стало казаться, что Чарльз может сломать Тони руку, но бесстрашный американец вытерпел.

Во многом сюжет второго и третьего раундов повторял первый. Да, столь подавляющего превосходства Оливейры уже не было, но он легко перебивал Фергюсона в стойке, а оказавшись в партере, практически не чувствовал конкуренции. В каждой из оставшихся пятиминуток он провёл по успешному переводу на землю и вчистую превзошёл оппонента по числу значимых ударов — 41:19. Тони не помогла даже попытка запрещённого ап-кика (удара ногой с канваса) по находившемуся на земле Чарльзу. У бразильца открылось обширное кровотечение на лбу, но он как будто не заметил этого.

Вплоть до середины третьего раунда Оливейра не оставлял попыток добавить в свой послужной список ещё один рекорд UFC. Ещё до боя он занимал первое место в истории промоушена по числу побед сдачей (14) и делил лидерство с Дональдом Серроне по количеству досрочно выигранных схваток (оба — по 16). В семи последних битвах его соперникам ни разу не удалось дотерпеть до финального гонга, а ещё один нокаут или болевой ставили его в один ряд с Андерсоном Силвой.

Однако Фергюсону удалось наладить защиту в партере и помешать Оливейре оформить самую продолжительную серию досрочных побед в истории UFC. Во многом этому поспособствовал и сам Чарльз, решивший действовать в менее авантюрной манере. Он сосредоточился на контроле и уверенно довёл дело до победы. В итоге все судьи отдали предпочтение бразильцу (30:26). Тони потерпел второе подряд поражение в карьере и распрощался с шансами побороться за титул.

Your new contender at 155!



🇧🇷 @CharlesDoBronxs belongs in the conversation with the elite. #UFC256pic.twitter.com/Iyu1UXDWDi — UFC (@ufc) December 13, 2020

Главный поединок вечера получился гораздо более конкурентным и прошёл в лучших традициях ММА. Несмотря на всего трёхнедельный перерыв между боями, Фигередо и Морено подошли к турниру в потрясающей форме и представили зрителям ярчайшее противостояние длиной в пять раундов. Подобное мнение и разделил и Уайт, назвавший данный бой величайшим в истории дивизиона до 56,7 кг.

Первые два раунда целиком и полностью прошли в стойке. Фигередо действовал первым номером и активно шёл вперёд, но Морено отвечал резкими контратаками и в целом практически не уступал в боксе. В первом раунде бойцы нанесли по 28 значимых ударов, но во втором чемпион оказался немного точнее (34:31). Однако претендент ответил двумя удачными переводами в партер и если не вышел вперёд на карточках судей, то как минимум восстановил паритет.

До определённого момента Фигередо увереннее смотрелся в третьем раунде, но постепенно в его действиях стала всё больше заметна усталость. Возможно, именно она стала причиной того, что вместо хлёсткого фронт-кика по корпусу он пробил точно в пах оппоненту. Удар получился крайне болезненным, а Морено потребовалось около трёх минут, чтобы прийти в себя. Впрочем, судья Джейсон Херцог сделал вывод, что бразилец намеренно нарушил правила и снял с чемпиона один балл. В оставшееся время Дейвесону удалось немного выровнять положение за счёт удачного перевода, но не более.

В четвёртом раунде Фигередо ещё больше замедлился и не только позволил Морено исполнить два тейкдауна, но и чуть было не оказался в нокдауне. Брэндону удалась размашистая комбинация из пяти-шести ударов, почти каждый из которых пришёлся в голову противника. Дейвесон чуть было не потерял равновесие, но всё же устоял на ногах и продолжил биться.

Заключительная пятиминутка получилась не такой насыщенной. Бойцы практически не пытались устраивать опасные обмены ударами, а предпочитали работать на дистанции. Немного успешнее оказался Фигередо, в концовке ещё и поваливший Морено на канвас. Дейвесон обрушил на соперника град ударов, но не смог завершить дуэль досрочно. Таким образом, судьба поединка оказалась в руках судей. Один из них отдал предпочтение чемпиону, а двое других определили ничью. Бразилец не уступил в одном из самых зрелищных боёв в истории дивизиона и сохранил пояс.

Также UFC 256 запомнился целым рядом ярких схваток. Одна из них прошла в предварительном карде в рамках лёгкого веса. Уже в первом раунде Рафаэль Физиев нокаутировал бывшего полулегковеса Ренато Мойкано и продлил беспроигрышную серию до трёх боёв. На протяжении четырёх минут боец из Киргизии превосходил бразильца в стойке, а на последней довершил начатое. Он поймал соперника на противоходе и провёл мощнейшую комбинацию из трёх ударов — левый боковой по корпусу, правый и левый хуки в голову. А несколько минут спустя свою 27-ю победу в карьере одержал ветеран UFC Каб Свонсон, менее чем за семь минут расправившийся с Дэниелем Пинедой.

Также по теме Вслед за Антигуловым и Сафаровым: кто из российских бойцов может покинуть UFC До конца 2020 года UFC планирует масштабные сокращения, в ходе которых без контракта с организацией могут остаться около 60 бойцов. Об...

Участники основного карда поддержали почин коллег и преимущественно не затягивали выяснение отношение в октагоне. Все три раунда в клетке пришлось провести лишь Маккензи Дёрн и Ярне Яндиробе. Американка оказалась сильнее и выиграла десятый поединок в карьере. А Джуниор Дос Сантос вновь разочаровал своих поклонников, не сумев справиться с Сирилом Ганом. Экс-чемпион в тяжёлом весе неплохо начал битву и в концовке первого раунда вполне мог отправить соперника в нокдаун, но в середине второго сам оказался на полу. Роковым стал мощнейший удар локтем в исполнении непобеждённого француза, который помог ему выиграть седьмую дуэль в карьере.

Очередную яркую победу одержал Кевин Холлэнд. Американец должен был выступить ещё неделю назад, но ложноположительный тест на COVID-19 лишил его возможности сразиться с Джеком Херманссоном. Сменщиком шведа стал ветеран среднего веса Роналдо Соуза по кличке Жакаре, но составить серьёзную конкуренцию Кевину он не смог.

41-летний бразилец с ходу стал искать счастья в партере, но столкнулся с ожесточённым сопротивлением со стороны американца. Сначала Холлэнд чуть было не поймал Соузу на треугольник, попутно всадив несколько жёстких ударов локтями, а затем эффектно нокаутировал противника из положения лёжа. Жакаре ещё не успел отпустить ногу Кевина, как пропустил мощнейший удар справа, за которым последовало добивание.