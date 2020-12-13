Чемпионский бой между Фигередо и Морено на UFC 256 завершился вничью

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Бой между чемпионом UFC в наилегчайшем весе Дейвесоном Фигередо из Бразилии и мексиканцем Брэндоном Морено завершился вничью.
Чемпионский бой между Фигередо и Морено на UFC 256 завершился вничью
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

По итогам пяти раундов в главном событии турнира UFC 256 один судья зафиксировал минимальное преимущество Фигередо (48:47), в то время как двое других посчитали, что поединок был равным (47:47, 47:47). В третьем раунде с чемпиона было снято одно очко за удар ниже пояса.

Фигередо провёл второй бой менее чем за месяц. 21 ноября он успешно защитил свой титул, победив американца Алекса Переса.

Ранее сообщалось, что американский боец среднего веса Кевин Холланд нокаутировал 41-летнего бразильца Роналдо Соузу на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе.

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