Уайт заявил, что планирует провести переговоры с Нурмагомедовым в январе 2021 года

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что в январе 2021 года планирует встретиться с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и обсудить с ним возможное продолжение карьеры.

«Правда в том, что у Хабиба нет никаких обязательств. Единственное, он должен со мной встретиться в следующем месяце. Посмотрим, насколько смогу быть убедительным. Как и всегда, в переговорах поставлю на себя», — цитирует Уайта TMZ.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября, после того как победил удушающим приёмом американца Джастина Гэтжи на турнире UFС 254.

На счету 32-летнего бойца 29 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее появилось видео с реакцией Фергюсона на слова Нурмагомедова о завершении карьеры.