Уайт заявил, что планирует провести переговоры с Нурмагомедовым в январе 2021 года

Короткая ссылка
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что в январе 2021 года планирует встретиться с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и обсудить с ним возможное продолжение карьеры.
Уайт заявил, что планирует провести переговоры с Нурмагомедовым в январе 2021 года
  • © Josh Hedges / Zuffa LLC
  • Gettyimages.ru

«Правда в том, что у Хабиба нет никаких обязательств. Единственное, он должен со мной встретиться в следующем месяце. Посмотрим, насколько смогу быть убедительным. Как и всегда, в переговорах поставлю на себя», — цитирует Уайта TMZ.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября, после того как победил удушающим приёмом американца Джастина Гэтжи на турнире UFС 254.

На счету 32-летнего бойца 29 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее появилось видео с реакцией Фергюсона на слова Нурмагомедова о завершении карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить