Уайт заявил, что планирует провести переговоры с Нурмагомедовым в январе 2021 года
- © Josh Hedges / Zuffa LLC
- Gettyimages.ru
«Правда в том, что у Хабиба нет никаких обязательств. Единственное, он должен со мной встретиться в следующем месяце. Посмотрим, насколько смогу быть убедительным. Как и всегда, в переговорах поставлю на себя», — цитирует Уайта TMZ.
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября, после того как победил удушающим приёмом американца Джастина Гэтжи на турнире UFС 254.
На счету 32-летнего бойца 29 побед и ни одного поражения в MMA.
Ранее появилось видео с реакцией Фергюсона на слова Нурмагомедова о завершении карьеры.