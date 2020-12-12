Появилось видео с реакцией Фергюсона на завершение карьеры Нурмагомедова

В сети опубликовали видео, на котором видно, как американский боец смешанного стиля отреагировал на решение чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова о завершении карьеры.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября, после того как победил удушающим приёмом американца Джастина Гэтжи на турнире UFС 254.

В Twitter-аккаунте UFC опубликовано видео с реакциями на слова Хабиба о завершении карьеры, среди которых и эмоциональная реакция Фергюсона. Американец после слов Нурмагомедова выругался, встал с места и ушёл из кадра.

До этого их возможный поединок срывался пять раз.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее Нурмагомедов опубликовал видео весогонки перед боем с Гэтжи.