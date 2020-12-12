Появилось видео с реакцией Фергюсона на завершение карьеры Нурмагомедова
- Reuters
32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября, после того как победил удушающим приёмом американца Джастина Гэтжи на турнире UFС 254.
В Twitter-аккаунте UFC опубликовано видео с реакциями на слова Хабиба о завершении карьеры, среди которых и эмоциональная реакция Фергюсона. Американец после слов Нурмагомедова выругался, встал с места и ушёл из кадра.
До этого их возможный поединок срывался пять раз.
На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в MMA.
Ранее Нурмагомедов опубликовал видео весогонки перед боем с Гэтжи.
The lost of a rival... @TonyFergusonXT's reaction to Khabib's retirement is heartbreaking 🤬— UFC (@ufc) December 12, 2020
[ Via Watch Party now on @UFCFightPass ] pic.twitter.com/emuEPcRz9j