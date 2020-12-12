Нурмагомедов опубликовал видео весогонки перед боем с Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео, на котором показаны тяжёлые моменты весогонки перед поединком с американцем Джастином Гэтжи.

Спортсмен опубликовал видео в своём Instagram.

«Думаю, вам будет интересно посмотреть этот эпизод. Один из самых тяжёлых моментов при подготовке», — написал Нурмагомедов.

При этом полная версия ролика опубликована на YouTube-канале Нурмагомедова.

32-летний боец объявил о завершении карьеры 24 октября, после того как победил удушающим приёмом американца Джастина Гэтжи на турнире UFС 254.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее Гэтжи выразил мнение, что Нурмагомедов больше не будет драться за пояс чемпиона UFC.