Нурмагомедов опубликовал видео весогонки перед боем с Гэтжи
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- © Josh Hedges
Спортсмен опубликовал видео в своём Instagram.
«Думаю, вам будет интересно посмотреть этот эпизод. Один из самых тяжёлых моментов при подготовке», — написал Нурмагомедов.
При этом полная версия ролика опубликована на YouTube-канале Нурмагомедова.
32-летний боец объявил о завершении карьеры 24 октября, после того как победил удушающим приёмом американца Джастина Гэтжи на турнире UFС 254.
На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в MMA.
Ранее Гэтжи выразил мнение, что Нурмагомедов больше не будет драться за пояс чемпиона UFC.