Нурмагомедов опубликовал видео весогонки перед боем с Гэтжи

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео, на котором показаны тяжёлые моменты весогонки перед поединком с американцем Джастином Гэтжи.
Нурмагомедов опубликовал видео весогонки перед боем с Гэтжи
  • Gettyimages.ru
  • © Josh Hedges

Спортсмен опубликовал видео в своём Instagram.

«Думаю, вам будет интересно посмотреть этот эпизод. Один из самых тяжёлых моментов при подготовке», — написал Нурмагомедов.

При этом полная версия ролика опубликована на YouTube-канале Нурмагомедова. 

32-летний боец объявил о завершении карьеры 24 октября, после того как победил удушающим приёмом американца Джастина Гэтжи на турнире UFС 254.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее Гэтжи выразил мнение, что Нурмагомедов больше не будет драться за пояс чемпиона UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить