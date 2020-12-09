Гэтжи считает, что Нурмагомедов больше не будет драться за пояс чемпиона UFC
- Reuters
«Я думаю, что Хабиб в отставке, пока не предоставится случай попрощаться с фанатами большим противостоянием, как вот бой с Сен-Пьером. Но драться за чемпионский пояс он больше не будет», — заявил Гэтжи в интервью YouTube-каналу The Schmo.
32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде. После боя российский чемпион объявил о завершении карьеры.
Ранее Нурмагомедов заявил, что хорошего друга не заменит никто.