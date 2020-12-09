Гэтжи считает, что Нурмагомедов больше не будет драться за пояс чемпиона UFC

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в лёгкой весовой категории, предположил, что обладатель пояса Хабиб Нурмагомедов больше не будет защищать свой титул.

«Я думаю, что Хабиб в отставке, пока не предоставится случай попрощаться с фанатами большим противостоянием, как вот бой с Сен-Пьером. Но драться за чемпионский пояс он больше не будет», — заявил Гэтжи в интервью YouTube-каналу The Schmo.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде. После боя российский чемпион объявил о завершении карьеры.

Ранее Нурмагомедов заявил, что хорошего друга не заменит никто.