Гэтжи считает, что Нурмагомедов больше не будет драться за пояс чемпиона UFC

Короткая ссылка
Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в лёгкой весовой категории, предположил, что обладатель пояса Хабиб Нурмагомедов больше не будет защищать свой титул.
Гэтжи считает, что Нурмагомедов больше не будет драться за пояс чемпиона UFC
  • Reuters

«Я думаю, что Хабиб в отставке, пока не предоставится случай попрощаться с фанатами большим противостоянием, как вот бой с Сен-Пьером. Но драться за чемпионский пояс он больше не будет», — заявил Гэтжи в интервью YouTube-каналу The Schmo.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде. После боя российский чемпион объявил о завершении карьеры.

Ранее Нурмагомедов заявил, что хорошего друга не заменит никто.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить