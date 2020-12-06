Отмена боя Евлоева, нокаут броском от Лавитта и сенсация от Веттори: чем запомнился UFC Vegas 16

Марвин Веттори единогласным судейским решением взял верх над Джеком Херманссоном и стал первым итальянцем, одержавшим победу в главном поединке турнира UFC. Грузинские бойцы Роман Долидзе и Илия Топурия продлили беспроигрышные серии, а Джордану Лавитту потребовалось 22 секунды, чтобы эффектным броском нокаутировать Мэтта Ваймана. При этом за несколько часов до начала шоу стало известно об отмене двух боёв из-за COVID-19, а одним из сдавших положительный тест оказался россиянин Мовсар Евлоев. Главные события UFC Vegas 16 — в материале RT.

В Лас-Вегасе прошёл первый декабрьский турнир Абсолютного бойцовского чемпионата. Изначально UFC Vegas 16 должен был включать в себя 11 поединков, но в дело вновь вмешался COVID-19, вследствие чего их количество сократилось до восьми. Причём одним из тех, у кого выявили коронавирус, оказался россиянин Мовсар Евлоев, который был нацелен одержать 14-ю победу подряд. Тем не менее шоу получилось богатым на события и запомнилось яркими нокаутами в исполнении Джордана Лавитта и Габриэля Бенитеса, а также первым в истории триумфом итальянского бойца в главной схватке вечера.

Стоит отметить, что UFC Vegas 16 стал терпеть потери задолго до старта. Изначально в главном поединке должны были сойтись топовые средневесы в лице Джека Херманссона и Даррена Тилла, но англичанин получил травму колена. На замену ему был назначен талантливый Кевин Холланд, но и американцу не суждено было выступить в Лас-Вегасе. Спортсмен сдал положительный тест на коронавирус и уступил место итальянцу Марвину Веттори.

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А за несколько часов до начала шоу стало известно об отмене ещё трёх схваток, причём в двух случаях причиной вновь стали положительные тесты на COVID-19. По этой причине был на неопределённый срок перенесён бой Евлоева с Мэттом Ландвером, а также шанс подраться упустили представительницы женского наилегчайшего дивизиона Монтана Де Ла Роса и Таила Сантос. Кроме того, сражение между Коди Дёрденом и Джимми Фликом не состоялось по «медицинским причинам, не связанным с коронавирусом».

В итоге предварительный кард состоял всего из трёх поединков. Каждый из них получился довольно захватывающим, а два и вовсе закончились досрочно. Одним из триумфаторов оказался Илия Топурия, для которого этот бой стал вторым в UFC. Грузину потребовалось чуть более двух с половиной минут, чтобы разобраться с экс-чемпионом LFA (Legacy Fighting Alliance) в полулёгком весе Дэймоном Джексоном. Жёсткий обмен ударами у сетки завершился мощнейшим оверхендом, который и позволил Топурии продлить беспроигрышную серию до десяти схваток.

Луис Смолка также выступил успешно и сумел закрыть недавнее поражение сдачей от Кейси Кенни. Боец легчайшего веса расправился с Хосе Киньонесом и одержал 15-ю досрочную победу в карьере. В середине второй пятиминутки американец провёл эффектный бросок с подсечкой из дзюдо, после чего добил оппонента в партере.

В связи с отменой схватки с участием Евлоева, открывать основной кард было доверено Джордану Лавитту и Мэтту Вайману. Сражение продлилось всего 22 секунды, но вряд ли разочаровало поклонников смешанных единоборств. Дуэль закончилась эффектным нокаутом в результате броска, который заслуживает права считаться одним из самых запоминающихся в 2020 году.

Лавитт оторвал противника от земли и взял в захват, но не стал проводить тейкдаун в центре октагона. Вместо этого он сделал несколько шагов по направлению к сетке, после чего со всей силы впечатал того в канвас. Вайман ударился как спиной, так и головой, в результате чего потерял сознание. Джордан выиграл восьмой поединок в карьере и остался непобеждённым, а Мэтт проиграл в десятый раз. В последний раз он брал верх в ноябре 2014 года, после чего уступил три раза подряд.

Свою восьмую победу оформил и ещё один грузинский боец. Дуэль с Джоном Алланом получилась не самой лёгкой, но Роман Долидзе всё же сумел оставить ноль в графе «поражения». Спортсмены провели в клетке все обозначенные 15 минут, по истечении которых двое из трёх судей отдали предпочтение уроженцу Батуми. При этом по статистике он серьёзно превзошёл бразильца по всем ключевым компонентам — ударам (118 — 48), значимым попаданиям (51 — 29) и тейкдаунам (3 — 1), а также контролю (7:16 — 0:15).

В отличие от Долидзе, Габриэль Бенитес и Джамал Хилл не стали доводить дело до решения судей и сняли все вопросы ещё в первых двух раундах. Мексиканцу потребовалось всего 4 минуты 6 секунд, чтобы эффектным ударом колена по корпусу нокаутировать Джастина Джайнеса, а американец хоть и провёл в октагоне чуть больше времени, но вряд ли жалеет об этом. На UFC Vegas 16 он одержал самую крупную победу в карьере, взяв верх над экс-претендентом на титул в полутяжёлом весе Овинсом Сен Прё.

29-летний Хилл с самого начала стал действовать первым номером и постоянно поддавливать более звёздного визави. Он заметно превосходил Сен Прё в скорости и отлично использовал навыки в боксе. Гаитянин хоть неплохо защищался и здорово работал ногами, но в целом уступал. Развязка наступила в середине второго отрезка, когда Овинс застоялся у сетки и пропустил серию увесистых ударов руками. Джамал добавил несколько мощных попаданий коленом из клинча и принялся добивать визави. Остановить американца сумел лишь рефери Джейсон Херцог.

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Что касается главного поединка вечера, то тот с первых минут начал оправдывать свой статус. Оппоненты не стали тратить время и сразу ввязались в обоюдоострый обмен ударами, в котором до определённого момента преуспевал более звёздный Херманссон. Однако Веттори не только перехватил инициативу, но и точным правым прямым сумел отправить соперника в нокдаун. Правда, провести добивание ему не удалось. Итальянец долго решал, работать локтями или пытаться «задушить» шведа, вследствие чего упустил момент.

Херманссон восстановился и во втором раунде прибегнул к своему главному оружию — борьбе, но потерпел неудачу. Он провёл два тейкдауна, но контролировал визави менее 30 секунд. Оказавшись на земле, Веттори продемонстрировал неплохие навыки в грэпплинге и быстро перешёл в доминирующую позицию, где и оставался почти половину пятиминутки. По-настоящему реабилитироваться Джек смог только в третьем отрезке, в ходе которого больше атаковал и превзошёл Марвина по числу акцентированных ударов (29 — 23).

Тем не менее переломить ход неудачного противостояния ему не удалось. «Чемпионские» раунды прошли под диктовку Веттори, который нащупал брешь в обороне Херманссона и почти вдвое превзошёл его по числу значимых ударов (106 — 62). Приняв вызов на коротком уведомлении, 13-й номер рейтинга среднего веса победил противника из топ-5 и не только стал первым итальянцем, выигравшим в главном поединке турнира UFC, но и получил денежный бонус в $50 тыс. за «Бой вечера». Награды за «Выступление» достались Бенитесу и Лавитту.