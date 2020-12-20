Роган — о весогонке Нурмагомедова: это санкционированная форма жульничества

Комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган поделился мнением о весогонке чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Нурмагомедов всегда много сгоняет. На самом деле он не легковес. Это такая санкционированная форма жульничества, а мы это просто принимаем как должное. Это бред», — заявил Роган в своём подкасте.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, которая стала для него 29-й подряд в карьере.

Ранее Томпсон победил Нила в главном бою турнира UFC Vegas 17.