Мендес рассказал о реакции Абдулманапа Нурмагомедова на его опоздание на тренировку

Короткая ссылка
Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова по ударной работе Хавьер Мендес вспомнил работу с отцом российского спортсмена Абдулманапом Нурмагомедовым.

«За всё время у меня с Абдулманапом не было ни одного негативного момента. Никогда. Никогда. Хотя нет, всё же один был. Как-то я опоздал. Совсем немножко. Манап посмотрел на меня очень тяжёлым взглядом. Я прочитал в этом взгляде: «Хавьер, нужно быть ответственнее». Я опоздал где-то на пять минут. От Манапа исходила эта аура босса. Я сразу почувствовал вину», — рассказал Мендес в подкасте Combat Challenge.

Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет.

Ранее Нурмагомедов поддержал бойца из своего промоушена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить