Мендес рассказал о реакции Абдулманапа Нурмагомедова на его опоздание на тренировку

Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова по ударной работе Хавьер Мендес вспомнил работу с отцом российского спортсмена Абдулманапом Нурмагомедовым.

«За всё время у меня с Абдулманапом не было ни одного негативного момента. Никогда. Никогда. Хотя нет, всё же один был. Как-то я опоздал. Совсем немножко. Манап посмотрел на меня очень тяжёлым взглядом. Я прочитал в этом взгляде: «Хавьер, нужно быть ответственнее». Я опоздал где-то на пять минут. От Манапа исходила эта аура босса. Я сразу почувствовал вину», — рассказал Мендес в подкасте Combat Challenge.

Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет.

Ранее Нурмагомедов поддержал бойца из своего промоушена.