Нурмагомедов поддержал бойца из своего промоушена

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал бойца Имамшафи Алиева, который является представителем школы смешанных единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова.
Нурмагомедов поддержал бойца из своего промоушена
  • © Ethan Miller/Getty Images
  • AFP

«Лет пять назад Алиев продавал галоши на базаре. Получалось хорошо. А теперь он вовсю пашет и хочет уже 2023 году ворваться в UFC. Пока же ему предстоит бой 15 января на совместном турнире Eagle FC & UAE Warriors в Абу-Даби», — написал Нурмагомедов в Instagram.

32-летний боец является собственником промоушена Eagle FC, который представляет Алиев.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов призвал ставить высшие цели в любой сфере деятельности.

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