Нурмагомедов поддержал бойца из своего промоушена
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- AFP
«Лет пять назад Алиев продавал галоши на базаре. Получалось хорошо. А теперь он вовсю пашет и хочет уже 2023 году ворваться в UFC. Пока же ему предстоит бой 15 января на совместном турнире Eagle FC & UAE Warriors в Абу-Даби», — написал Нурмагомедов в Instagram.
32-летний боец является собственником промоушена Eagle FC, который представляет Алиев.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов призвал ставить высшие цели в любой сфере деятельности.