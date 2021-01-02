Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов призвал ставить высшие цели в любой сфере деятельности.

Спортсмен опубликовал пост в Instagram, выложив картинку со зданием на горе, напоминающим языческий храм. На ней также присутствуют мужчина с ребёнком, птицы и символика UFC.

«С высокогорного аула Дагестана, где люди работали летом, чтобы выжить зимой. В любой сфере, будь это медицина, спорт или учёба, мы всегда должны ставить высшие цели, просто быть лучшими во всём и везде», — написал Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что Хамзат Чимаев поделился эмоциями от приезда в Чечню.