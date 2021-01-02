Нурмагомедов призвал ставить высшие цели в любой сфере деятельности
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Спортсмен опубликовал пост в Instagram, выложив картинку со зданием на горе, напоминающим языческий храм. На ней также присутствуют мужчина с ребёнком, птицы и символика UFC.
«С высокогорного аула Дагестана, где люди работали летом, чтобы выжить зимой. В любой сфере, будь это медицина, спорт или учёба, мы всегда должны ставить высшие цели, просто быть лучшими во всём и везде», — написал Нурмагомедов.
Ранее сообщалось, что Хамзат Чимаев поделился эмоциями от приезда в Чечню.