Уайт признался, что будет уговаривать Нурмагомедова провести ещё один бой

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что проведёт встречу с чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, чтобы убедить его провести ещё один поединок.
Уайт признался, что будет уговаривать Нурмагомедова провести ещё один бой
  • AFP

«Если мы говорим о деньгах, то Нурмагомедов уже может не работать до конца жизни. Денег у него достаточно. Но при этом он всё ещё способен делать то, что позволит ему и дальше зарабатывать невероятные деньги. Скоро мы с ним проведём встречу, впервые нормально сядем лицом к лицу и поговорим. Не знаю, как пройдёт эта встреча, но я буду пытаться изо всех сил уговорить его ещё на один бой. Хотя как фанат единоборств я хочу, чтобы он дрался ещё десять раз», — рассказал Уайт в интервью ESPN.

Нурмагомедов 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 254 досрочно победил Джастина Гэтжи. Сразу после окончания поединка он заявил о завершении карьеры.

Ранее американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон выразил мнение, что статистика побед Нурмагомедова является неверной.

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