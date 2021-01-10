Фергюсон считает, что статистика побед Нурмагомедова является неверной

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон выразил мнение, что статистика побед чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова не соответствует действительности.

«Факт в том, что больше половины профессиональных боев были по правилам двухраундовых поединков. Все до UFC. Чтобы бой считался профессиональным, необходимо проводить его в три раунда минимум. В таком случае засчитайте мои победы на турнире The Ultimate Fighter», — цитирует Фергюсона BJPenn.

32-летний российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Всего на счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения.

Ранее менеджер рассказал, что Нурмагомедову предлагали $100 млн за боксёрский поединок с Флойдом Мейвезером.