Менеджер рассказал, что Нурмагомедову предлагали $100 млн за боксёрский поединок с Мейвезером

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Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его клиенту предлагали $100 млн за боксёрский поединок с Флойдом Мейвезером.
Менеджер рассказал, что Нурмагомедову предлагали $100 млн за боксёрский поединок с Мейвезером
  • РИА Новости

«Нам предложили $100 млн за бой с Мейвезером. Дана Уайт был в деле, все были в деле. Но, знаете ли, Хабиб — боец ММА. Если Флойд захочет прийти в ММА, пусть Хабиб надерёт ему задницу, никаких проблем», — приводит слова Абдель-Азиза Boxing Scene.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Ранее сообщалось, что менеджер Нурмагомедова оценил шансы на проведение реванша с Конором Макгрегором.

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