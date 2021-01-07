Менеджер рассказал, что Нурмагомедову предлагали $100 млн за боксёрский поединок с Мейвезером

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его клиенту предлагали $100 млн за боксёрский поединок с Флойдом Мейвезером.

«Нам предложили $100 млн за бой с Мейвезером. Дана Уайт был в деле, все были в деле. Но, знаете ли, Хабиб — боец ММА. Если Флойд захочет прийти в ММА, пусть Хабиб надерёт ему задницу, никаких проблем», — приводит слова Абдель-Азиза Boxing Scene.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Ранее сообщалось, что менеджер Нурмагомедова оценил шансы на проведение реванша с Конором Макгрегором.