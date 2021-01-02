Менеджер Нурмагомедова оценил шансы на проведение реванша с Макгрегором
- AFP
«Думаю, что с финансовой точки зрения это крупный бой. Но мы знаем Хабиба, его тяжело уговорить деньгами», — цитирует Абдель-Азиза TMZ.
При этом он признался, что россиянин в ближайшее время встретится с главой UFC Даной Уайтом, который, по мнению Абдель-Азиза, умеет убеждать людей.
32-летний российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.
Первый бой между Макгрегором и Нурмагомедовым, состоявшийся в октябре 2018 года, завершился победой Хабиба удушающим приёмом в четвёртом раунде.
Ранее менеджер Нурмагомедова рассказал, в каком случае боец может возобновить карьеру.