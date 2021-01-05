Нурмагомедов отреагировал на фото Спаллетти в папахе

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи бывшему главному тренеру петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти, поздравившему подписчиков с Новым годом в папахе.

«Ты настоящий мужчина. Удачи, мой друг», — написал Нурмагомедов в сториз своего Instagram, перепостив фото Спаллетти.

В оригинальной публикации итальянец поздравил подписчиков в папахе, в которой на свои поединки выходит Нурмагомедов, обратившись к российскому бойцу за разрешением.

32-летний чемпион UFC объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год.

Ранее тренер Емельяненко рассказал, какой совет дал Нурмагомедов Фёдору во время боя с Мальдонадо.