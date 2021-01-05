Нурмагомедов отреагировал на фото Спаллетти в папахе

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи бывшему главному тренеру петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти, поздравившему подписчиков с Новым годом в папахе.
Нурмагомедов отреагировал на фото Спаллетти в папахе
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Ты настоящий мужчина. Удачи, мой друг», — написал Нурмагомедов в сториз своего Instagram, перепостив фото Спаллетти.

В оригинальной публикации итальянец поздравил подписчиков в папахе, в которой на свои поединки выходит Нурмагомедов, обратившись к российскому бойцу за разрешением.

32-летний чемпион UFC объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год.

Ранее тренер Емельяненко рассказал, какой совет дал Нурмагомедов Фёдору во время боя с Мальдонадо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить