Нурмагомедов отреагировал на фото Спаллетти в папахе
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«Ты настоящий мужчина. Удачи, мой друг», — написал Нурмагомедов в сториз своего Instagram, перепостив фото Спаллетти.
В оригинальной публикации итальянец поздравил подписчиков в папахе, в которой на свои поединки выходит Нурмагомедов, обратившись к российскому бойцу за разрешением.
32-летний чемпион UFC объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.
Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год.
Ранее тренер Емельяненко рассказал, какой совет дал Нурмагомедов Фёдору во время боя с Мальдонадо.