Тренер Емельяненко рассказал, какой совет дал Нурмагомедов Фёдору во время боя с Мальдонадо
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«Я только что проговорил Фёдору установку, а Хабиб подбежал и повторил практически слово в слово. Там всем было очевидно, что не надо было рубиться. Нужно обыгрывать соперника на дистанции, Фёдор был быстрее. Я повторил это несколько раз, Хабиб сказал то же самое», — сказал тренер в интервью «Спорт-экспрессу».
В июне 2016 года в первом раунде боя с Мальдонадо Емельяненко едва не был нокаутирован, но сумел выстоять, забрать второй и третий раунды и в итоге победить раздельным решением судей.
Ранее Нурмагомедов поддержал бойца из своего промоушена.