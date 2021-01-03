Тренер Емельяненко рассказал, какой совет дал Нурмагомедов Фёдору во время боя с Мальдонадо

Бывший тренер Фёдора Емельяненко Александр Мичков рассказал, какой совет его подопечному давал нынешний обладатель титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов во время боя российского тяжеловеса с бразильцем Фабио Мальдонадо.

«Я только что проговорил Фёдору установку, а Хабиб подбежал и повторил практически слово в слово. Там всем было очевидно, что не надо было рубиться. Нужно обыгрывать соперника на дистанции, Фёдор был быстрее. Я повторил это несколько раз, Хабиб сказал то же самое», — сказал тренер в интервью «Спорт-экспрессу».

В июне 2016 года в первом раунде боя с Мальдонадо Емельяненко едва не был нокаутирован, но сумел выстоять, забрать второй и третий раунды и в итоге победить раздельным решением судей.

Ранее Нурмагомедов поддержал бойца из своего промоушена.