Уайт заявил, что Макгрегор подерётся за титул Нурмагомедова в случае победы над Порье

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о планах розыгрыша титула в лёгком весе, который принадлежит россиянину Хабибу Нурмагомедову.

«Кто бы что ни говорил о Макгрегоре, он один из лучших в истории. Сейчас он сфокусирован как никогда. Не знаю, останется ли этот его фокус после поединка с Порье, но если да, то как нам не думать о том, чтобы сделать реванш с Нурмагомедовым? Если же Хабиб заканчивает, то Конор в случае победы над Порье будет драться с самым высоким номером рейтинга», — заявил Уайт в интервью ESPN.

Бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится 23 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Нурмагомедов 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 254 досрочно победил Джастина Гэтжи. Сразу после окончания поединка он заявил о завершении карьеры.

Ранее Уайт признался, что будет уговаривать Нурмагомедова провести ещё один бой.