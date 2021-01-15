Шлеменко объяснил, почему верит в возвращение Нурмагомедова в UFC

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Российский боец MMA Александр Шлеменко считает возможным возвращение в UFC чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Шлеменко объяснил, почему верит в возвращение Нурмагомедова в UFC
  • Reuters

«Думаю, Хабиб вернётся. Может, не так быстро, но вернётся. Что касается финансовой составляющей, $100 млн — сакральная сумма. От неё всё и будет зависеть», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Боец сомневается, что действующий президент UFC Дана Уайт согласится на такие условия.

«Это далеко не малые деньги — столько никто не получал. Чтобы отбить такую сумму, нужно продать не менее 2—4 млн платных трансляций. Но все мы знаем, что UFC это по силам», — добавил спортсмен.

Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры. Он также дал понять, что готов подумать о возвращении в UFC за гонорар в размере $100 млн.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов и Уайт встретились на турнире UAE Warriors.

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