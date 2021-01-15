Нурмагомедов и Уайт встретились на турнире UAE Warriors

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Знаменитый боец ММА Хабиб Нурмагомедов встретился с главой промоушена UFC Даной Уайтом на турнире UAE Warriors.
Нурмагомедов и Уайт встретились на турнире UAE Warriors
  • © Ethan Miller/Getty Images/AFP

Спортсмен и функционер тепло приветствовали друг друга и приобнялись, после чего прошли в помещение и закрыли за собой двери. Соответствующая видеозапись были показана в эфире телеканала «Боец».

Предполагается, что Нурмагомедов и Уайт могут провести переговоры об организации нового поединка российского бойца в UFC.

Ранее сообщалось, что близкий друг Нурмагомедова назвал единственную возможную мотивацию чемпиона UFC продолжить карьеру.

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