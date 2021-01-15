Нурмагомедов и Уайт встретились на турнире UAE Warriors
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Спортсмен и функционер тепло приветствовали друг друга и приобнялись, после чего прошли в помещение и закрыли за собой двери. Соответствующая видеозапись были показана в эфире телеканала «Боец».
Предполагается, что Нурмагомедов и Уайт могут провести переговоры об организации нового поединка российского бойца в UFC.
Ранее сообщалось, что близкий друг Нурмагомедова назвал единственную возможную мотивацию чемпиона UFC продолжить карьеру.