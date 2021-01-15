Близкий друг Нурмагомедова назвал единственную возможную мотивацию чемпиона UFC продолжить карьеру

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Чемпион лиги Brave CF в суперлёгком весе и близкий друг Хабиба Нурмагомедова Эльдар Эльдаров назвал фактор, который может побудить чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе вернуться в спорт.
Близкий друг Нурмагомедова назвал единственную возможную мотивацию чемпиона UFC продолжить карьеру
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

«Вопрос: для чего ему возвращаться? Когда ты уже всем всё доказал, победил лучших бойцов в своём дивизионе. Тут только одна может быть мотивация — использовать своё положение, заработать какие-то деньги, чтобы улучшить своё финансовое состояние, которое у него и без того сейчас очень хорошее. Для этого нужен огонь. Есть ли у него огонь? Думаю, в ближайшее время он не будет выступать. Может быть, когда-то ради супербоя с такими бойцами, как Сен-Пьер, что-то загорится в нём. Но не в ближайшие год-два. Он точно отвлечётся от боёв. У него сейчас очень много учеников, свои же младшие братья, в которых он вкладывает много и старается вырастить из них чемпионов, заняться делом, которым занимался его отец, и приносить пользу другим за счёт своего имени. Я думаю, что сейчас у него это в голове», — цитирует Эльдарова «Чемпионат».

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года, после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Ранее сообщалось, что Дана Уайт и Нурмагомедов проведут встречу 15 января.

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