Источник: Уайт и Нурмагомедов проведут встречу 15 января
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Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото. По информации источника, Уайт и Нурмагомедов встретятся вечером 15 января, во время турнира UAE Warriors, который состоится в Абу-Даби (ОАЭ).
32-летний Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи.
Ранее Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и обвинил его в проваленном взвешивании.