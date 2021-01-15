Источник: Уайт и Нурмагомедов проведут встречу 15 января

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFС) Дана Уайт встретится с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото. По информации источника, Уайт и Нурмагомедов встретятся вечером 15 января, во время турнира UAE Warriors, который состоится в Абу-Даби (ОАЭ).

32-летний Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и обвинил его в проваленном взвешивании.