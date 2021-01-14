Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и обвинил его в проваленном взвешивании

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор считает, что чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов провалил взвешивание перед поединком с американцем Джастином Гэтжи.
Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и обвинил его в проваленном взвешивании
  • Reuters

«Он выглядит как слон. Сейчас он похож на маленького жирного слона. Он здорово проводит время… Не думаю, что он сделал вес к своему последнему бою. Всё его взвешивание выглядело странно, очень необычное поведение на весах», — сказал Макгрегор на YouTube-канале The MacLife.

32-летний российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Всего на счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения.

Первый бой между Макгрегором и Нурмагомедовым, состоявшийся в октябре 2018 года, завершился победой Хабиба удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Ранее Пётр Ян заявил, что его не интересует реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором.

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