Ян заявил, что его не интересует реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян признался, что ему не интересен возможный ревашнш между обладателем титула UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

«Я не из тех людей, кому интересен этот бой. Но мы исходим из слов Хабиба про проблемы от $100 млн. Думаю, в плане заработка денег ему интересно, а по спортивной части нет», — сказал Ян в эфире в Instagram.

32-летний российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Всего на счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения.

Первый бой между Макгрегором и Нурмагомедовым, состоявшийся в октябре 2018 года, завершился победой Хабиба удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Ранее Ян прокомментировал готовность Макгрегора и Порье к предстоящем бою.